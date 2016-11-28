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ЦБ подал заявление в суд о банкротстве Кубанского универсального банка

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Краснодарского края, Центральный банк РФ (Банк России), Краснодарский край, Россия
20:03 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя - РАПСИ. Центральный банк (ЦБ) РФ подал заявление в Арбитражный суд Краснодарского края о признании банкротом ООО КБ «Кубанский универсальный банк», говорится в материалах суда.

Ранее суд назначил на 20 декабря рассмотрение заявления ЦБ о принудительной ликвидации Кубанского универсального банка.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 9 ноября рассказало о начале выплат страхового возмещения вкладчикам КБ «Кубанский универсальный банк», размер которого составит около 1,2 миллиарда рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 8,3 тысячи вкладчиков банка, отметило АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 10 ноября 2016 года по 12 ноября 2017 года через ПАО «Банк Уралсиб», действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. С 13 ноября 2017 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

ЦБ РФ России 27 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «Кубанский универсальный банк». Лицензия была отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов Кубанский универсальный банк на 1 октября занимал 377-ее место в банковской системе РФ.

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ЦБ подал заявление в суд о банкротстве Кубанского универсального банка

20:03 28/11/2016 Центральный банк (ЦБ) РФ подал заявление в Арбитражный суд Краснодарского края о признании банкротом ООО КБ «Кубанский универсальный банк», говорится в материалах суда.
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