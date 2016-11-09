АСВ направит 1,2 млрд руб на выплаты вкладчикам Кубанского универсального банка

12:32 09/11/2016

МОСКВА, 9 ноя — РАПСИ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам ООО КБ «Кубанский универсальный банк» (Краснодар), размер которого составит около 1,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении агентства.

За страховым возмещением могут обратиться около 8,3 тысячи вкладчиков банка, отметило АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 10 ноября 2016 года по 12 ноября 2017 года через ПАО «Банк Уралсиб», действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. С 13 ноября 2017 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Центральный банк (ЦБ) России 27 октября отозвал лицензии на осуществление банковских операций у КБ «Кубанский универсальный банк». Лицензия была отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов Кубанский универсальный банк на 1 октября занимал 377-ее место в банковской системе РФ.