ЦБ подал заявление о несостоятельности банка "Камский горизонт" из Татарстана

10:00 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя - РАПСИ. Центробанк (ЦБ) России подал заявление в Арбитражный суд Татарстана о признании банкротом ООО КБ "Камский горизонт" (Набережные Челны), говорится в материалах суда.

Дата рассмотрения заявления о банкротстве не определена.

Регулятор 3 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Камский горизонт". Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

"В результате исполнения требования надзорного органа о создании резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал). ООО КБ "Камский горизонт" не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверной информации. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций", - отмечается в сообщении ЦБ.

Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 октября занимал 537-ое место в банковской системе РФ.