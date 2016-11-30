АСВ выплатит вкладчикам московского банка "Экспресс-кредит" 3,4 млрд руб

19:12 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя - РАПСИ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам АО КБ "Экспресс-кредит" (Москва), размер которого составит около 3,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении агентства.

За страховым возмещением могут обратиться около 3,8 тысячи вкладчиков банка, отметило АСВ.

Центральный банк (ЦБ) России в ноябре подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом КБ "Экспресс-кредит". Дата рассмотрения заявления о банкротстве не определена.

Регулятор отозвал у КБ лицензию на осуществление банковских операций 16 ноября в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

По информации ЦБ, при неудовлетворительном качестве активов КБ "Экспресс-кредит" неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств (капитала) банка. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, отметил регулятор.

Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 ноября занимал 537-ое место в банковской системе РФ.