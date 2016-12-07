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"Дыра" в капитале банка "РКБ" составила около 1,9 млрд руб - ЦБ РФ

Контекст
Теги: Банкротство, Центральный банк, Ульяновская область, Россия
18:30 06/12/2016

МОСКВА, 6 дек - РАПСИ. Стоимость активов АО "Банк "РКБ" (Ульяновская область) не превышает 500 миллионов рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 2,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении Центрального банка (ЦБ) РФ.

Кроме того, по данным регулятора, временная администрация выявила операции, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода из банка активов на сумму не менее 2,7 миллиарда рублей.

Временная администрация также установила факты осуществления бывшим руководством банка действий, связанных с отражением в балансе банка вложений в объекты недвижимости по завышенной стоимости.

Арбитраж Ульяновской области 14 ноября принял решение о признании банка несостоятельным (банкротом). В отношении "РКБ" открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов.

ЦБ лишил банк лицензии на осуществление операций 19 сентября. Лицензия была отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Банк "РКБ" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отмечал регулятор.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 сентября банк "РКБ" занимал 404 место в банковской системе РФ.

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"Дыра" в капитале банка "РКБ" составила около 1,9 млрд руб - ЦБ РФ

18:30 06/12/2016 Стоимость активов АО "Банк "РКБ" (Ульяновская область) не превышает 500 миллионов рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 2,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении Центрального банка (ЦБ) РФ.
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