Рейтинг@Mail.ru
 
08/12/2016 14:42
Премия Рунета-2013

Банковское право

Новости

Версия для печати

Арбитраж Москвы признал банкротом Военно-промышленный банк

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд города Москвы, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Центральный банк РФ (Банк России), Москва, Россия
10:34 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о признании несостоятельным (банкротом) АО «Военно-промышленный банк» (ВПБ), сообщил РАПСИ представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Конкурсным управляющим кредитной организации назначено агентство.

ЦБ РФ в ноябре сообщил, что стоимость активов ВПБ не превышает 10,7 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 38 миллиардов рублей.

Временная администрация по управлению банком в ходе формирования реестра обязательств кредитной организации перед вкладчиками выявила факты осуществления ВПБ мошеннических операций по несанкционированному списанию средств со счетов вкладчиков на сумму не менее 6,3 миллиарда рублей. Кроме того, руководством ВПБ в нарушение требований законодательства не переданы временной администрации в полном объеме оригиналы кредитных договоров и электронная база данных об операциях банка, сообщил регулятор.

В настоящее время временная администрация совместно с АСВ проводит работу по восстановлению отсутствующей информации об открытых счетах (вкладах) граждан в целях внесения соответствующей информации в реестр обязательств ВПБ.

Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками ВПБ финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Центробанком в Генеральную прокуратуру РФ, МВД и Следственный комитет России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Арбитраж Москвы признал банкротом Военно-промышленный банк

10:34 08/12/2016 Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о признании несостоятельным (банкротом) АО «Военно-промышленный банк» (ВПБ), сообщил РАПСИ представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Глава ФАС отметил законность сделки по продаже пакета акций "Роснефти"

14:12 08/12/2016 Согласование сделки по приватизации крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть" не требуется по 57-му закону об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

Прокурор просит 5 лет колонии для Карауловой, пытавшейся сбежать в ИГ

11:15 08/12/2016 Прокурор просит суд приговорить к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 150 тысяч рублей бывшую студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову), обвиняемую в попытке присоединиться к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), передаёт корреспондент РАПСИ из зала Московского окружного военного суда.

Расследование РАПСИ: реорганизация IKEA как способ ухода от долгов

11:53 08/12/2016 Следственные органы России и депутаты Европарламента подозревают ИКЕА в масштабном уклонении от уплаты налогов: около 1 млрд евро в Европе и более 32 млрд рублей в России, которые, по мнению следствия, были сокрыты ИКЕА от налогообложения благодаря реорганизации холдинга. Однако, у экспертов есть подозрения, что реорганизация холдинга ИКЕА в России преследовала и другие противоправные цели. Чтобы разобраться в деталях этого знакового дела, РАПСИ провело собственное журналистское расследование.

Мультимедиа

Видео: "Право знать". Глава "Трансперенси Интернешнл-Россия" Елена Панфилова
Инфографика: Рейтинг восприятия коррупции в странах мира
Видео: Коррупция в России должна стать неприличной – президент Медведев
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера