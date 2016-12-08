Арбитраж Москвы признал банкротом Военно-промышленный банк

10:34 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о признании несостоятельным (банкротом) АО «Военно-промышленный банк» (ВПБ), сообщил РАПСИ представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Конкурсным управляющим кредитной организации назначено агентство.

ЦБ РФ в ноябре сообщил, что стоимость активов ВПБ не превышает 10,7 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 38 миллиардов рублей.

Временная администрация по управлению банком в ходе формирования реестра обязательств кредитной организации перед вкладчиками выявила факты осуществления ВПБ мошеннических операций по несанкционированному списанию средств со счетов вкладчиков на сумму не менее 6,3 миллиарда рублей. Кроме того, руководством ВПБ в нарушение требований законодательства не переданы временной администрации в полном объеме оригиналы кредитных договоров и электронная база данных об операциях банка, сообщил регулятор.

В настоящее время временная администрация совместно с АСВ проводит работу по восстановлению отсутствующей информации об открытых счетах (вкладах) граждан в целях внесения соответствующей информации в реестр обязательств ВПБ.

Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками ВПБ финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Центробанком в Генеральную прокуратуру РФ, МВД и Следственный комитет России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.