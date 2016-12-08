ЦБ РФ выявил признаки вывода активов из "БайкалБанка" на 4,2 млрд руб

17:32 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек — РАПСИ. Временная администрация по управлению ПАО «БайкалБанк» выявила признаки вывода из банка активов на общую сумму более 4,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении Центрального банка (ЦБ) РФ.

Регулятор также отметил, что руководством банка не переданы оригиналы кредитных договоров на общую сумму порядка 1,4 миллиарда рублей.

Активы «БайкалБанка» на дату отзыва у него лицензии составляли 1,9 миллиарда рублей при величине обязательств в 8,2 миллиарда рублей, сообщил ранее на заседании Арбитражного суда республики Бурятия представитель временной администрации банка. Суд 31 октября удовлетворил заявление ЦБ о признании банкротом «БайкалБанк».

Представитель временной администрации поддержал заявление о банкротстве. Он пояснил, что банком заключались кредитные договоры и выдавались кредиты неустановленным лицам.

Кроме того, арбитраж в сентябре прекратил производство по трем искам ПАО «БайкалБанк» к ЦБ РФ. Производство по делам было прекращено в связи с отказом временной администрации по управлению «БайкалБанком» от исков.

В одном из заявлений «БайкалБанк» просил отменить предписание регулятора в части введения с 5 августа сроком на шесть месяцев ограничений объемом в 10 тысяч рублей в месяц на осуществление ряда банковских операций. Тогда было введено ограничение на выдачу банковских гарантий, проведение операций по купле и продаже иностранной валюты, осуществление расчетов через платежную систему Банка России путем обмена электронными документами, а также на ряд других банковских операций.

В другом заявлении банк просил арбитраж признать недействительным предписание ЦБ РФ от 12 августа. Регулятор ограничил заявителю открытие банковских счетов физических лиц, индивидуальных предпринимателей, не являющихся акционерами банка, за исключением акционеров банка, владеющих не менее одного процента акций. Также были введены ограничения на привлечение денежных средств физлиц и индивидуальных предпринимателей, не являющихся акционерами банка, за исключением акционеров банка, владеющих не менее одного процента акций, во вклады (до востребования и на определенный срок).

В третьем заявлении банк оспаривал предписание регулятора от 1 августа. «БайкалБанк» занимал 238-ое место по активам.