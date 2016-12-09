Рейтинг@Mail.ru
 
09/12/2016 16:53
Премия Рунета-2013

Банковское право

Новости

Версия для печати

ЦБ РФ отозвал лицензии четырех московских банков

Теги: Банкротство, Банковское право, Центральный банк РФ (Банк России), Москва, Россия
11:07 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек — РАПСИ. Центробанк (ЦБ) России в пятницу отозвал лицензии на осуществление банковских операций у четырех московских кредитных организаций — ПАО "М2М Прайвет Банк",  КБ "Вега-банк", КБ "Международный Банк Развития", а также ПАО АКБ "Русский Финансовый Альянс" ("РФА"), говорится в сообщении регулятора.

Лицензии отозваны с 9 декабря в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

ЦБ отмечает, что "М2М Прайвет Банк" размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. КБ "Вега-банк" был вовлечен в проведение сомнительных операций. "Международный Банк Развития" проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В свою очередь банк "РФА" не смог своевременно исполнить обязательства перед кредиторами.

Согласно данным отчетности, по величине активов "М2М Прайвет Банк" занимал на 1 ноября 164 место в банковской системе РФ, КБ "Вега-банк" — 304, "Международный Банк Развития" — 423, а "РФА" — 545.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

ЦБ РФ отозвал лицензии четырех московских банков

11:07 09/12/2016 Центробанк (ЦБ) России в пятницу отозвал лицензии на осуществление банковских операций у четырех московских кредитных организаций — ПАО "М2М Прайвет Банк", КБ "Вега-банк", КБ "Международный Банк Развития", а также ПАО АКБ "Русский Финансовый Альянс" ("РФА"), говорится в сообщении регулятора.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Низкие зарплаты и высокая нагрузка — судьи обозначили проблемы правосудия в РФ

15:14 09/12/2016 Повышение заработных плат работникам судебной системы, снижение нагрузки на суды, учреждение новых судов и повышение уровня материального и организационного обеспечения уже существующих — такие приоритетные направления развития судебной системы обозначили делегаты IX Всероссийского съезда судей в своем результирующем Постановлении, копия резолютивной части которого имеется в распоряжении РАПСИ.

WADA подтвердила выводы о системной проблеме с допингом в РФ

16:06 09/12/2016 Российские спортсмены, участники зимних и летних Олимпийских игр были вовлечены в махинации с результатами допинг-проб наряду со спортивными функционерами, прежде всего, из Министерства спорта РФ и Российского антидопингового агентства, говорится в обнародованной в пятницу второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Суд до 15 марта продлил арест фигуранта "дела реставраторов"

13:09 09/12/2016 Лефортовский суд Москвы до 15 марта 2017 года продлил срок содержания под стражей в отношении главы ФГУП «Центр реставрации» Олега Иванова, фигуранта «дела реставраторов», передает корреспондент РАПСИ из суда.

Мультимедиа

Видео: "Право знать". Глава "Трансперенси Интернешнл-Россия" Елена Панфилова
Инфографика: Рейтинг восприятия коррупции в странах мира
Видео: Коррупция в России должна стать неприличной – президент Медведев
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера