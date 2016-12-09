ЦБ РФ отозвал лицензии четырех московских банков

11:07 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек — РАПСИ. Центробанк (ЦБ) России в пятницу отозвал лицензии на осуществление банковских операций у четырех московских кредитных организаций — ПАО "М2М Прайвет Банк", КБ "Вега-банк", КБ "Международный Банк Развития", а также ПАО АКБ "Русский Финансовый Альянс" ("РФА"), говорится в сообщении регулятора.

Лицензии отозваны с 9 декабря в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

ЦБ отмечает, что "М2М Прайвет Банк" размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. КБ "Вега-банк" был вовлечен в проведение сомнительных операций. "Международный Банк Развития" проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В свою очередь банк "РФА" не смог своевременно исполнить обязательства перед кредиторами.

Согласно данным отчетности, по величине активов "М2М Прайвет Банк" занимал на 1 ноября 164 место в банковской системе РФ, КБ "Вега-банк" — 304, "Международный Банк Развития" — 423, а "РФА" — 545.