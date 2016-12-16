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Ключевая ставка вновь сохранена на уровне 10% годовых — ЦБ РФ

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Теги: Центральный банк РФ (Банк России), Москва, Россия
14:22 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек — РАПСИ. Совет директоров Центробанка (ЦБ) РФ 16 декабря 2016 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых, говорится в сообщении регулятора.

"С учетом принятого решения и сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики инфляция замедлится до целевого уровня 4% в конце 2017 года. По мере закрепления тенденции к устойчивому снижению темпа роста потребительских цен Банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки в первом полугодии 2017 года", — отмечается в сообщении.

ЦБ отмечает, что динамика инфляции и экономической активности в целом соответствует прогнозу, инфляционные риски несколько снизились. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 3 февраля 2017 года.

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Ключевая ставка вновь сохранена на уровне 10% годовых — ЦБ РФ

14:22 16/12/2016 Совет директоров Центробанка (ЦБ) РФ 16 декабря 2016 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых, говорится в сообщении регулятора.
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