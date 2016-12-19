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Центробанк РФ отозвал лицензии у четырех банков

Теги: Банковское право, Центральный банк РФ (Банк России), Россия
10:50 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек — РАПСИ. Центробанк (ЦБ) России в понедельник отозвал лицензии на осуществление банковских операций у четырех кредитных организаций -  ПАО «Идея Банк» (Краснодар), АО «Форус Банк» (Нижний Новгород), АКБ «Миръ» (Москва) и  АО «Вологдабанк» (Вологда), говорится в сообщении регулятора. 

Лицензии отозваны с 19 декабря в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

ЦБ отмечает, что «Идея Банк» проводил высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. «Форус Банк» утратил значительную часть собственных средств (капитала). Банк «Миръ» был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. В свою очередь «Вологдабанк» представлял в ЦБ отчетность, скрывающую реальное финансовое положение банка. 

Согласно данным отчетности, по величине активов «Идея Банк» занимал на 1 декабря 264-е место в банковской системе РФ, «Форус Банк» -  374-е, банк «Миръ» - 381-е, а «Вологдабанк» - 429-е. 

 

 

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Центробанк РФ отозвал лицензии у четырех банков

10:50 19/12/2016 Центробанк (ЦБ) России в понедельник отозвал лицензии на осуществление банковских операций у четырех кредитных организаций - ПАО «Идея Банк» (Краснодар), АО «Форус Банк» (Нижний Новгород), АКБ «Миръ» (Москва) и АО «Вологдабанк» (Вологда), говорится в сообщении регулятора.
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Центробанк РФ отозвал лицензии у четырех банков

10:50 19/12/2016 Центробанк (ЦБ) России в понедельник отозвал лицензии на осуществление банковских операций у четырех кредитных организаций - ПАО «Идея Банк» (Краснодар), АО «Форус Банк» (Нижний Новгород), АКБ «Миръ» (Москва) и АО «Вологдабанк» (Вологда), говорится в сообщении регулятора.

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