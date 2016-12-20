Суд по заявлению ЦБ ликвидировал петербургский банк "Тетраполис"

20:16 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о принудительной ликвидации банка "Тетраполис", говорится в сообщении Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Ликвидатором банка назначено агентство.

АСВ в сентябре сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам банка "Тетраполис", размер которого составит около 471 миллиона рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 1,3 тысячи вкладчиков банка, отметило АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 16 сентября 2016 года по 18 сентября 2017 года через Сбербанк, действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 18 сентября 2017 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Тетраполис" 2 сентября. Согласно данным отчетности, по величине активов "Тетраполис" на 1 августа занимал 533-ее место в банковской системе РФ.