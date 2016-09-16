Россельхознадзор допускает временные ограничения на ввоз продукции из Беларуси

Коллаж РИА Новости.

16:07 16/09/2016

МОСКВА, 16 сен — РАПСИ. Россельхознадзор допустил возможность введения временных ограничений на поставку продукции животного происхождения из ряда регионов Белоруссии в связи с недостаточным контролем, говорится в сообщении ведомства.

"Как показал анализ службы, за восемь месяцев текущего года по причине выдачи документов с авансовыми датами выработки, повторным клеймением мяса, неудовлетворительным санитарным состоянием транспортных средств и самой продукции, а также не полностью или неверно заполненными ветеринарно-сопроводительными документами только на белорусско-российской административной границе возвращено более 200 партий молочной и мясной продукции", — отмечает ведомство.

При этом, подчеркивает Россельхознадзор, основные нарушения выявлены у предприятий, расположенных в Минской, Гомельской, Витебской и Брестской областях. Данные факты, по мнению ведомства, свидетельствуют о системных недоработках структурных подразделений областных ветеринарных служб Республики Белоруссии и отсутствии контроля со стороны главных государственных ветеринарных инспекторов.

В адрес Россельхознадзора со стороны Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь практически не представляется информация о принятых мерах в отношении возвращенной продукции с целью исключения ее повторного направления в адрес российских получателей, говорится в сообщении.

"Негативная динамика перечисленных нарушений указывает на формальный подход к осуществлению своих полномочий по организации контроля за перемещением товаров главных государственных ветеринарных инспекторов некоторых областей Республики Беларусь (в частности, Минской, Гомельской, Витебской и Брестской), что может привести к введению Россельхознадзором временных ограничений на поставки продукции из указанных регионов в Россию", - подчеркивает ведомство.