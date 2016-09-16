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Глава "Первого музыкального издательства" пытался заблокировать счета РАО

Сюжет: Расследование дела о мошенничестве в РАО
Контекст
Теги: Российское авторское общество (РАО), Москва, Россия
16:48 16/09/2016

МОСКВА, 16 сен — РАПСИ. Генеральный директор ООО "Первое Музыкальное Издательство" Максим Дмитриев предпринимает попытки парализовать деятельность Российского авторского общества (РАО), говорится в сообщении организации.

"В распоряжении РАО оказалось письмо г-на Дмитриева, в котором он вводит в заблуждение руководство кредитных учреждений относительно прекращения полномочий лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счетах РАО — действующих Генерального директора РАО С.С. Федотова и его Первого заместителя В.В. Федотовой, а также относительно вступления в должность Генерального директора самого М.И. Дмитриева. Подобными действиями г-н Дмитриев пытается воспрепятствовать осуществлению банковских операций по счетам РАО", — отмечается в заявлении.

При этом, по информации РАО, Дмитриев ссылается на недействительные решения, принятые на нелегитимной конференции 31 августа, "проведенной с грубейшими нарушениями действующего законодательства РФ и Устава РАО и не поддержанной необходимым числом членов общества".

Более того, в силу норм статьи 23 Федерального закона "О некоммерческих организациях" и статьи 21 Федерального закона "Об общественных объединениях" полномочия лица действовать от имени общественной организации без доверенности вступают в силу со дня внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ. По состоянию на 16 сентября 2016 года Дмитриев в числе таких лиц не указан, сообщило РАО.

В связи с этим РАО расценивает провокационные действия Максима Дмитриева как незаконную попытку воспрепятствовать нормальной деятельности РАО, осуществлению уставных функций по выплате авторского вознаграждения авторам и иным правообладателям, и ведению нормальной хозяйственной деятельности общества.

РАО напомнило, что в организации функционируют руководящие органы, избранные на законной конференции 15 апреля 2016 года: генеральным директором РАО является Сергей Федотов, президентом Авторского совета - Игорь Матвиенко. По информации РАО, счета организации не заблокированы, сбор, распределение и выплата авторского вознаграждения осуществляются в плановом режиме.

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Глава "Первого музыкального издательства" пытался заблокировать счета РАО

16:48 16/09/2016 Генеральный директор ООО "Первое Музыкальное Издательство" Максим Дмитриев предпринимает попытки парализовать деятельность Российского авторского общества (РАО).
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