РАО в 2015 году собрало 4,5 млрд руб авторского вознаграждения

14:33 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен — РАПСИ. Российское Авторское Общество (РАО), на фоне снижающейся экономической активности в стране, показало положительную динамику по ключевым показателям эффективности своей деятельности, собрав более 4,5 миллиарда рублей авторских сборов, говорится в сообщении организации.

"Представляя итоги работы РАО в 2015 году, мы можем с уверенностью говорить о том, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, обществу удалось сохранять высокий уровень сборов и выплат авторского вознаграждения. В течение года мы старались решать не только основные задачи общества по сбору и распределению средств. Общество со всей ответственностью подошло к решению важнейшей проблемы - прозрачности нашей работы. Создание и успешное внедрение единой информационной системы на сегодня обеспечивает абсолютную прозрачность распределения отчислений в РАО", - отметила первый заместитель генерального директора организации Вера Федотова.

В целом, отмечается в сообщении, сборы вознаграждения в сфере публичного исполнения увеличились по сравнению с прошлым годом почти на 200 миллионов рублей, составив более 3 миллиардов рублей в 2015 году. Однако по ряду категорий сборы уменьшились. Так, поступления от теле- и радиовещателей в 2015 году сократились на 2%, что связано с падением рекламных доходов плательщиков вознаграждения. Также в 2,5 раза снизились поступления от Российского Союза Правообладателей.

Согласно пресс-релизу РАО, важным направлением в деятельности организации является не только увеличение сборов, но и скорость распределения авторского вознаграждения. РАО на текущей момент обеспечивает непрерывный автоматизированный процесс распределения вознаграждения.

"Российское авторское общество" - некоммерческая общественная организация, созданная в 1993 году для коллективного управления авторскими правами. В настоящее время в ней числятся более 25 тысяч членов.