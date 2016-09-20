Суд оштрафовал фирму на 500 тыс руб за зарастание сельхоз земель

Фото: музей-заповедник "Куликово поле"

11:51 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен — РАПСИ. Мировой суд оштрафовал по заявлению Россельхознадзора на 500 тысяч рублей собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения за их зарастания сорняками, говорится в сообщении ведомства.

По данным службы, управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям была проведена проверка в отношении ООО "Новорижские дачи", являющегося собственником земли в Шаховском районе Московской области общей площадью 883,8 га.

"В ходе проверки было установлено, что предписания управления в установленный срок не выполнены. Земельные участки не приведены в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства, а именно не выполнены мероприятия по устранению зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью", — отмечается в сообщении.

В отношении ООО "Новорижские дачи" был составлен протокол об административном правонарушении по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ, повторно выдано предписание об устранении нарушений законодательства. Материалы дела были направлены в мировой суд.

Решением мирового суда, отмечает служба, ООО"Новорижские дачи" привлечено к административной ответственности в виде наложения административных штрафов на общую сумму 500 тысяч рублей.