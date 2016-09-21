Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
21/09/2016 20:54
Премия Рунета-2013

Происшествия/ Дела

Новости

Версия для печати

ГП РФ готовит запрос о выдаче лидера арт-группы "Война" из Чехии

Контекст
Теги: Прокуратура и следствие, Генеральная прокуратура РФ, Москва, Россия
18:04 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Генеральная прокуратура РФ в настоящее время осуществляет подготовку запроса о выдаче лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова из Чехии в Россию, сообщил РАПСИ глава управления ведомства по взаимодействию со СМИ Александр Куренной.

Взаимодействие с чешской стороной будет проводиться на основании положений Европейской Конвенции о выдаче 1957 года.

Как сообщили во вторник чешские СМИ, полиция задержала Воротникова в Праге при проверке документов. Лидер российской арт-группы «Война» по запросу МВД РФ находится с 2011 года в международном списке лиц, разыскиваемых Интерполом в связи с сопротивлением, которое Воротников оказывал при задержании в России. В последнее время он проживал с семьей в Швейцарии, где попросил о предоставлении убежища.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

ГП РФ готовит запрос о выдаче лидера арт-группы "Война" из Чехии

18:04 21/09/2016 Генеральная прокуратура РФ в настоящее время осуществляет подготовку запроса о выдаче лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова из Чехии в Россию, сообщил РАПСИ глава управления ведомства по взаимодействию со СМИ Александр Куренной.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Следствие установило место взрыва на потерпевшем крушение над Синаем Airbus

17:35 21/09/2016 Группа ­Следственного комитета (СК) России установила и зафиксировала места взрывного воздействия на фюзеляж, а также области последующего разрушения самолета Airbus A­321, упавшего на Сина­йском полуострове в октябре 2015 года­, сообщил­ в среду официальный ­представитель СК РФ Владимир Маркин.

Фигурант "болотного дела" Бученков останется под стражей до 2 декабря

15:04 21/09/2016 Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей в отношении Дмитрия Бученкова, фигуранта дела о беспорядках на Болотной площади в мае 2012 года, сообщила в среду РАПСИ адвокат Светлана Сидоркина.

Официальный представитель СК РФ Маркин подал рапорт об увольнении

15:15 21/09/2016 Официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Владимир Маркин заявил, что подал рапорт об увольнении по собственному желанию.

Мультимедиа

Видео: Паук и представитель полиции об инциденте в новосибирском аэропорту
Фотолента: Мария Алехина и Надежда Толоконникова. Первые часы на свободе
Видео: Тотальная слежка: как наблюдают за сетью и прослушивают телефоны
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера