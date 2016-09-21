ГП РФ готовит запрос о выдаче лидера арт-группы "Война" из Чехии

18:04 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Генеральная прокуратура РФ в настоящее время осуществляет подготовку запроса о выдаче лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова из Чехии в Россию, сообщил РАПСИ глава управления ведомства по взаимодействию со СМИ Александр Куренной.

Взаимодействие с чешской стороной будет проводиться на основании положений Европейской Конвенции о выдаче 1957 года.

Как сообщили во вторник чешские СМИ, полиция задержала Воротникова в Праге при проверке документов. Лидер российской арт-группы «Война» по запросу МВД РФ находится с 2011 года в международном списке лиц, разыскиваемых Интерполом в связи с сопротивлением, которое Воротников оказывал при задержании в России. В последнее время он проживал с семьей в Швейцарии, где попросил о предоставлении убежища.