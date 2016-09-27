Завершено расследование дела об убийстве няней девочки на северо-западе Москвы

ntv.ru

18:16 27/09/2016

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РАПСИ, Михаил Телехов. Главное следственное управление (ГСУ) СК РФ по Москве завершило расследование уголовного дела в отношении 39-летней Гюльчихры Бобокуловой, подозреваемой в том, что работая няней по уходу за 4-летней девочкой, убила её, а потом для сокрытия следов преступления, подожгла квартиру, сообщив в полицию о взрыве, сообщается на официальном сайте СК РФ.

Как следует из материалов дела, утром 29 февраля в полицию поступило сообщение о взрыве в одном из жилых домов по улице Народного ополчения Москвы. После тушения пожара в квартире было обнаружено тело 4-летней девочки с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, это няня Гюльчихра Бобокулова, дождавшись, пока родители со старшим ребенком покинут квартиру, совершила убийство подопечной, подожгла квартиру, покинула место происшествия, а потом сообщила о взрыве.

"В рамках уголовного дела проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, из выводов которой следует, что Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством", - сообщает ГСУ.

Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении постановления о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Бобокуловой и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.