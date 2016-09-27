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Дело экс-сотрудника центрального аппарата СКР направлено в суд - ГП РФ

Теги: Прокуратура и следствие, Следственный комитет РФ, Москва, Россия
19:55 27/09/2016

МОСКВА, 27 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника центрального аппарата Следственного комитета (СК) РФ Сергея Объедкова о получении выплат с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Измайловский суд Москвы, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя руководителя контрольно-ревизионного управления главного организационно-инспекторского управления Следственного комитета Российской Федерации Сергея Объедкова. Он обвиняется в мошенничестве при получении выплат...Уголовное дело направлено в Измайловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2012–2015 годах обвиняемый подделал договоры найма, из которых следовало, что на протяжении нескольких лет он проживал в столице на съемных квартирах. Подложные договоры, как отмечают в ведомстве, Объедков представлял по месту службы и ежемесячно получал из средств федерального бюджета по 15 тысяч рублей.

По данным пресс-службы, Объедков добровольно возместил причиненный ущерб и внес в кассу СК РФ 675 тысяч рублей после возбуждения уголовного дела.

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Дело экс-сотрудника центрального аппарата СКР направлено в суд - ГП РФ

19:55 27/09/2016 Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника центрального аппарата Следственного комитета (СК) РФ Сергея Объедкова о получении выплат с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Измайловский суд Москвы, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
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