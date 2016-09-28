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Возбуждено дело о хищении при поставках химикатов для Центра Хруничева - СМИ

Сюжет: Дело о растрате в ГКНПЦ им. М.В.Хруничева
Контекст
Теги: Прокуратура и следствие, ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, Москва, Россия
09:43 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту хищений около 90 миллионов рублей при перевозках компонентов ракетного топлива для Центра имени Хруничева, сообщает газета "Известия".

"По инициативе руководства Центра Хруничева в рамках мероприятий финансового оздоровления и, соответственно, благодаря усилению финансового контроля, на предприятии были проведены проверки, результаты которых были направлены в правоохранительные органы. Именно эти материалы и стали поводом для возбуждения уголовного дела", — сообщают "Известия", ссылаясь на дирекцию по коммуникациям Центра Хруничева.

Как пишет издание, речь идет о поставках химикатов по морю из Европы. По данным следствия, при заключении контрактов использовались посредники, из-за которых стоимость услуг возрастала в несколько раз.

По данным газеты, первые эпизоды уголовного дела датируются 2005 годом, когда Центр Хруничева заключил договор с американской компанией Express service forwarding (ESF) на услуги доставки. Сообщается, что ESF также заключила договор с фирмой из Санкт-Петербурга, которая была аккредитована в морском порту и предлагала весь перечень необходимых услуг.

"Следователи полагают, что использование ESF в качестве посредника позволило вдвое завысить расходы на транспортно-логистический сервис и услуги таможенных брокеров. Это дало возможность присвоить до 90 миллионов рублей", — говорится в публикации.

Как сообщалось ранее, Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего заместителя генерального директора по экономике Центра Хруничева Александра Островерха к 5 годам условно по делу о хищении более 285 миллионов. Фигурантами данного дела также являются бывший руководитель Центра Хруничева Владимир Нестеров, гендиректор ЗАО "Экоправо" Дмитрий Дьяконов и главный бухгалтер компании Михаил Якушин.

ГКНПЦ имени М. В. Хруничева — одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Основная продукция в настоящее время ─ ракеты-носители семейства "Протон" и разгонные блоки к ним.

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Возбуждено дело о хищении при поставках химикатов для Центра Хруничева - СМИ

09:43 28/09/2016 Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту хищений около 90 миллионов рублей при перевозках компонентов ракетного топлива для Центра имени Хруничева
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