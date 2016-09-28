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Проходят обыски в управлении Ространснадзора по делу о взятке в 1 млн руб — СКР

Теги: Коррупция, Ространснадзор, Следственный комитет РФ, Москва, Россия
13:14 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен — РАПСИ, Евгения Соколова. Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве проводятся обыски в территориальном подразделении Центрального управления государственного автодорожного надзора (УГАДН), сотрудники которого подозреваются в получении взятки в размере более одного миллиона рублей, сообщается в среду на официальном сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Сегодня в рамках этого дела следователи проводят обыски более чем по 27 адресам, в том числе в территориальном подразделении УГАДН", — говорится в сообщении.

По версии следствия, должностные лица из числа сотрудников территориального подразделения Центрального управления государственного автодорожного надзора получили взятку за общее покровительство коммерческим организациям, осуществляющим перевозки на территории города Москвы и субъектов РФ. За денежные средства сотрудники УГАДН сообщали представителям организаций о планирующихся проверках, а также не привлекали указанных лиц к административной ответственности за допущенные нарушения.

"Общая сумма денежных средств, полученных в качестве взяток, составила не менее 1,15 миллиона рублей, при этом следствием устанавливаются и другие аналогичные эпизоды преступлений", — сообщает ведомство.

Расследование по уголовному делу продолжается.

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Проходят обыски в управлении Ространснадзора по делу о взятке в 1 млн руб — СКР

13:14 28/09/2016 Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве проводятся обыски в территориальном подразделении Центрального управления государственного автодорожного надзора (УГАДН), сотрудники которого подозреваются в получении взятки в размере более одного миллиона рублей.
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