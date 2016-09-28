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ЦБ РФ опубликовал проект основных направлений денежно-кредитной политики

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Теги: Центральный банк РФ (Банк России), Москва, Россия
17:32 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен — РАПСИ. Совет директоров Центробанка (ЦБ) одобрил проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год и период 2018 и 2019 годов, говорится в сообщении регулятора.

"Документ характеризует роль денежно-кредитной политики в создании условий для сбалансированного экономического развития, формулирует ее цели и принципы, рассказывает о реализации денежно-кредитной политики в непростых условиях второй половины 2015 года и в 2016 году, а также о дальнейших действиях Банка России с учетом сценарного прогноза развития экономики", — отмечается в сообщении.

ЦБ нацелен на обеспечение ценовой и финансовой стабильности как важных условий для устойчивого экономического роста и социального благополучия, отмечается в основных направлениях.

Согласно документу, действия Банка России направлены в первую очередь на замедление инфляции и сохранение ее на уровне около 4%, а также на стимулирование сбережений домашних хозяйств, их защиту от инфляционного обесценения и создание условий для трансформации сбережений в инвестиции.

В ближайшее время Банк России направит проект основных направлений президенту и правительству РФ, а затем представит на рассмотрение Госдумы.

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ЦБ РФ опубликовал проект основных направлений денежно-кредитной политики

17:32 28/09/2016 Совет директоров Центробанка (ЦБ) одобрил проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год и период 2018 и 2019 годов, говорится в сообщении регулятора.
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