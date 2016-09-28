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"Дыра" в капитале "РСБ 24" составила около 4 млрд руб — ЦБ РФ

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Теги: Центральный банк РФ (Банк России), Москва, Россия
18:15 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен — РАПСИ. Стоимость активов «РСБ 24» (Русский славянский банк) не превышает 35 миллиардов рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере около 39 миллиардов рублей, говорится в сообщении Центробанка (ЦБ) России.

Кроме того, отмечает ЦБ, временная администрация по управлению банком установила, что основной причиной недостаточности стоимости активов банка для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме являются осуществленные руководством и собственниками операции, имеющие признаки вывода из банка активов.

Активы, по данным регулятора, выводились путем выдачи ссуд заемщикам с сомнительной платежеспособностью, а также заключения на сумму более 2,6 миллиарда рублей сделок уступки прав (требования), в результате чего имевшиеся на балансе ликвидные активы банка были заменены на активы, не имеющие стоимости.

Арбитражный суд Москвы 26 января удовлетворил заявление ЦБ о признании несостоятельным (банкротом) банка «РСБ 24». Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ноябре 2015 года сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам банка «РСБ 24», размер которого составит около 18 миллиардов рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 35 тысяч вкладчиков банка, отметило агентство.

Банк России 10 ноября 2015 года принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у банка «РСБ 24». По информации регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отмечается в сообщении ЦБ.

При этом, по информации регулятора, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Банк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов банк «РСБ 24» на 1 октября 2015 года занимал 124-ое место в банковской системе РФ.

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"Дыра" в капитале "РСБ 24" составила около 4 млрд руб — ЦБ РФ

18:15 28/09/2016 Стоимость активов «РСБ 24» (Русский славянский банк) не превышает 35 миллиардов рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере около 39 миллиардов рублей, говорится в сообщении Центробанка (ЦБ) России.
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