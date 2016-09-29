Глава муниципалитета Колпино задержан по подозрению в совершении разбоя

flickr.com/ Rubén Díaz

11:03 29/09/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен —РАПСИ, Михаил Телехов. Главным следственным управлением (ГСУ) СК РФ по Петербургу задержан глава муниципального образования города Колпино 46-летний Вадим Иванов по подозрению в вооруженном разбое, совершенном 13 лет назад, сообщили в четверг РАПСИ в ГСУ.

Как следует из материалов дела, в сентябре 2003 года наркозависимая жительница Петербурга Татьяна Сорокоумова узнав, что ее сестра планирует привезти из Москвы крупную сумму денег, предложила своему знакомому Сергею Киржакову их похитить. Тот, по данным следствия, привлек к соучастию в преступлении Дмитрия Большакова, Антона Василенко и Иванова. По версии следствия, ночью 4 октября 2013 года злоумышленники встретили женщину на лестничной площадке пятого этажа одного из домов по улице Маршала Захарова.

"Василенко и Иванов, угрожая пистолетом, избили потерпевшую и сопровождавшего ее мужчину и похитили денежные средства в сумме более 1,4 миллиона рублей, после чего скрылись с места преступления на автомобиле под управлением Большакова, который до условного сигнала наблюдал за обстановкой в непосредственной близости от указанного дома", — сказали в ГСУ.

Решается вопрос об избрании в отношении Иванова меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Большаков, Василенко, Сорокоумова и Киржаков ранее были осуждены к различным срокам лишения свободы.