Более 300 человек погибли в этом году из-за врачебных ошибок - СК

12:35 29/09/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РАПСИ, Михаил Телехов. Более трехсот человек погибли в 2016 году из-за врачебных ошибок и ненадлежащего оказания медицинской помощи, из них 142 ребенка, об этом председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин сообщил на коллегии по вопросам организации работы по расследованию ятрогенных преступлений, то есть связанных с некачественным оказанием медицинской помощи.

«В 2015 году потерпевшими от ятрогенных преступлений были признаны 888 человек. Из них вследствие врачебных ошибок и ненадлежащего оказания медицинской помощи погибли 712 человек, в том числе 317 детей. В 2016 году из 352 человек, погибших вследствие врачебных ошибок и ненадлежащего оказания медицинской помощи – 142 ребенка», сказал Бастрыкин. По его словам, в первом полугодии 2016 года в следственные органы СК РФ поступило 2 516 сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи, по результатам их рассмотрения возбуждено 419 уголовных дел.

Также председатель СК России обратил внимание на существующие в ряде регионов проблемы, в частности в Республике Башкортостан и Ульяновской области, когда следователи выносили необоснованные процессуальные решения, либо бездействовали. Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных всестороннего исследования обстоятельств гибели пациентов в каждом конкретном случае.

Кроме этого, Бастрыкин указал подчиненным на необходимость заключения соглашений о сотрудничестве с Росздравнадзором, и отметил опыт взаимодействия с местными департаментами здравоохранения, которые в рамках подобных соглашений информируют следственные управления обо всех фактах смертей несовершеннолетних, беременных и рожениц.

«Подобные соглашения заключены уже в 27 следственных управлениях, еще в 15 проходят согласование», - резюмировал Председатель СК России.