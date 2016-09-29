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МРСК за завышенную в тысячу раз плату подключения наказано УФАС на 100 тыс руб

Теги: Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Нижегородская область, Россия
13:01 29/09/2016

МОСКВА, 29 сен — РАПСИ. Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области оштрафовало "МРСК Центра и Приволжья" на 100 тысяч рублей за необоснованно высокую плату за подключение к электрическим сетям, говорится в сообщении антимонопольного органа.

По данным ведомства, в УФАС а августе обратился гражданин с жалобой на высокую плату за подключение к электросетям, которая составила более 550 тысяч рублей.

"Управление установило, что причиной такой стоимости подключения к электрическим сетям стало неправильное определение сетевой организацией расстояния от объекта гражданина до ближайшей точки присоединения к электрическим сетям. Так, из договора о технологическом присоединении следует, что расстояние до ближайшей точки присоединения составляет более 500 метров", - отмечается в сообщении.

Однако УФАС пришло к выводу о том, что ближайшая точка присоединения к электросетям, к которой может быть присоединен объект гражданина, находится на расстоянии 390 метров, и как следствие гражданин имеет право на "льготное" присоединение стоимостью 550 рублей.

"После вынесения постановления Нижегородским УФАС России ПАО "МРСК Центра и Приволжья" заключило договор с гражданином, согласно которому плата за подключение составила 550 рублей, а не более 550 тысяч рублей, как было предложено до обращения в антимонопольный орган", - подчеркивает служба.

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МРСК за завышенную в тысячу раз плату подключения наказано УФАС на 100 тыс руб

13:01 29/09/2016 УФАС по Нижегородской области оштрафовало "МРСК Центра и Приволжья" на 100 тысяч рублей за необоснованно высокую плату за подключение к электрическим сетям, говорится в сообщении антимонопольного органа.
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