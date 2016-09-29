Эксперт прокомментировала инициативу, касающуюся иностранных интернет-продавцов

flickr.com/ Tim Reckmann

17:15 29/09/2016

МОСКВА, 29 сен - РАПСИ. Проблема непризнания недобросовестными иностранными продавцами в интернете российских судебных решений не настолько актуальна, считает эксперт IT-индустрии, исполнительный директор REG.RU Светлана Лиенко.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила письмо директору Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ о необходимости разработки механизма об обязании недобросовестных иностранных продавцов в интернете признавать и исполнять решения российских судов.

Лиенко напомнила, что для признания иностранными компаниями судебных решений, вынесенных судами Российской Федерации, действительно требуется наличие договора между Россией и соответствующей страной. Однако "сегодня вероятность заключения подобных соглашений о правовой взаимопомощи с рядом стран невысока, поскольку для этого требуется определённый экономико-политический климат".

Эксперт сомневается в актуальности проблемы непризнания российских судебных решений именно в части интернет-торговли. "Во-первых, суммы исков по таким делам, как правило, небольшие. Во-вторых, вероятно, что люди реально обратятся в суд, очень низкая, поскольку в результате это создаёт больше волокиты, чем решает проблему. В целом же распространение на другие страны международных договоров, признающих решения российских судов, будет работать в интересах российских граждан, но его следует рассматривать шире, не ограничивая только интернет-торговлей", - заявила Лиенко.