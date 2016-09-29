Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
29/09/2016 21:17
Премия Рунета-2013

Происшествия/ Дела

Новости

Версия для печати

Эксперт прокомментировала инициативу, касающуюся иностранных интернет-продавцов

Теги: ФССП (Федеральная служба судебных приставов) РФ, Москва, Россия
17:15 29/09/2016

МОСКВА, 29 сен - РАПСИ. Проблема непризнания недобросовестными иностранными продавцами в интернете российских судебных решений не настолько актуальна, считает эксперт IT-индустрии, исполнительный директор REG.RU Светлана Лиенко.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила письмо директору Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ о необходимости разработки механизма об обязании недобросовестных иностранных продавцов в интернете признавать и исполнять решения российских судов.

Лиенко напомнила, что для признания иностранными компаниями судебных решений, вынесенных судами Российской Федерации, действительно требуется наличие договора между Россией и соответствующей страной. Однако "сегодня вероятность заключения подобных соглашений о правовой взаимопомощи с рядом стран невысока, поскольку для этого требуется определённый экономико-политический климат".

Эксперт сомневается в актуальности проблемы непризнания российских судебных решений именно в части интернет-торговли. "Во-первых, суммы исков по таким делам, как правило, небольшие. Во-вторых, вероятно, что люди реально обратятся в суд, очень низкая, поскольку в результате это создаёт больше волокиты, чем решает проблему. В целом же распространение на другие страны международных договоров, признающих решения российских судов, будет работать в интересах российских граждан, но его следует рассматривать шире, не ограничивая только интернет-торговлей", - заявила Лиенко.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Эксперт прокомментировала инициативу, касающуюся иностранных интернет-продавцов

17:15 29/09/2016 Проблема непризнания недобросовестными иностранными продавцами в интернете российских судебных решений не настолько актуальна, считает эксперт IT-индустрии, исполнительный директор REG.RU Светлана Лиенко.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Возобновлено расследование дела в отношении омского экс-министра Меренкова - СК

19:19 29/09/2016 Следователями возобновлено расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении бывшего министра имущественных отношений Омской области Вадима Меренкова, который находился в розыске, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

ВС признал законным решение о запрете Меджлиса крымско-татарского народа

16:05 29/09/2016 Верховный суд (ВС) РФ признал законным решение о признании "Меджлиса крымско-татарского народа" экстремистской организацией и запрете его деятельности, передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала суда.

Суд оставил под домашним арестом директора Библиотеки украинской литературы

16:00 29/09/2016 Мосгорсуд признал законным постановление Пресненского суда Москвы о продлении до 28 октября срока домашнего ареста директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Мультимедиа

Видео: Паук и представитель полиции об инциденте в новосибирском аэропорту
Фотолента: Мария Алехина и Надежда Толоконникова. Первые часы на свободе
Видео: Тотальная слежка: как наблюдают за сетью и прослушивают телефоны
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера