Возобновлено расследование дела в отношении омского экс-министра Меренкова - СК

19:19 29/09/2016

МОСКВА, 29 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Следователями возобновлено расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении бывшего министра имущественных отношений Омской области Вадима Меренкова, который находился в розыске, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

"Возобновлено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра имущественных отношений Омской области Вадима Меренкова", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2008–2012 годах чиновник, будучи первым заместителем директора департамента имущественных отношений администрации города, совместно с Юрием Гамбургом - директором департамента имущественных отношений администрации города Омска - совершил ряд незаконных действий, направленных на предоставление в собственность аффилированным лицам по заведомо заниженной стоимости 24 земельных участков общей площадью 5,5 гектара и коммерческой организации ООО "Крона" один земельный участок площадью более 21 гектара под огороды.

При этом был умышленно противозаконно изменен вид землепользования отчуждаемых объектов недвижимости, которые находились в зоне жилой застройки. Впоследствии данные участки были реализованы под строительство индивидуальных коттеджей. В результате этих действий бюджетам Омска и области был причинен ущерб в размере более 200 миллионов рублей.

Кроме того, Меренков во время исполнения обязанностей директора департамента имущественных отношений администрации города, превышая свои полномочия, аналогичным способом передал в собственность граждан еще два земельных участка, причинив ущерб на сумму порядка 10 миллионов рублей.

В марте 2014 года Меренков скрылся от органов предварительного следствия, сбежав из лечебного учреждения Москвы, где находился на стационарном лечении, в связи с чем был объявлен в международный розыск. Тогда судом Меренкову была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как отмечает ведомство, Меренков самостоятельно обратился в следственные органы. В настоящее время следователи проводят необходимый комплекс действий, направленный на установление всех обстоятельств дела.

