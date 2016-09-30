У пассажиров столичного метро за месяц изъято около 2 тыс опасных предметов

Фото: Денис Воронин

10:00 30/09/2016

МОСКВА, 30 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Сотрудники службы безопасности московского метро за сентябрь этого года выявили более 2 тысяч попыток пассажиров пронести в подземку особо опасные предметы, сообщили РАПСИ в пресс-службе метрополитена.

"Досмотровые операции за прошедший месяц выявили около 2,1 тысячи попыток проноса опасных предметов. Большую часть из них (свыше 85%) по-прежнему составляют колюще-режущие предметы – например, ножи... Однако количество запрещенных к перевозке в метро предметов систематически снижается. Так, по сравнению с летними месяцами, их количество уменьшилось почти в 2,5 раза", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за этот месяц сотрудники столичной подземки досмотрели около 3,6 миллиона пассажиров, что почти в 10 раз превышает показатели прошлого года.

Режим выборочного досмотра пассажиров действует на всех станциях московского метрополитена. С начала года сотрудники службы безопасности досмотрели свыше 36,2 миллиона пассажиров и 16,1 миллиона единиц багажа.