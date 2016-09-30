Уголовное дело об экстремизме возбуждено в отношении лидеров "Правого сектора"

12:50 30/09/2016

МОСКВА, 30 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Следователями возбуждено уголовное дело об экстремизме в отношении лидеров и руководителей запрещенной в РФ украинской группировки "Правый сектор", в числе которых Дмитрий Ярош, сообщили РАПСИ в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении лидеров "Правого сектора" Дмитрия Яроша и Андрея Тарасенко, руководителей этой организации Андрея Стемпицкого, Валерия Воронов, Артема Скоропадского и других лиц по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ (деятельность экстремистской организации)", — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что образованный Ярошем в 2013 году "Правый сектор" базируется на взглядах радикального украинского национализма, подчеркнутой русофобии и фашизма. При этом, целью организации, по данным ведомства, стало "оказание вооруженным путем сопротивления московской агрессии", а по сути оправдание применения насилия по политическим, расовым, национальным и религиозным мотивам".

Следователи считают, что с 2014 года по настоящее время руководителями и активистами группировки регулярно планируются и совершаются преступления, направленные против России, её жителей и дипломатических учреждений на территории Украины.

Общая численность организации, как отмечает пресс-служба, оставляет более 5 тысяч боевиков, в числе которых граждане Украины, Российской Федерации и других государств. Кроме того, отдельные ячейки сектора созданы в некоторых странах Европы и Северной Америки.