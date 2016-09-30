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Если аборты выведут из ОМС, они могут стоить больше 25 тыс руб — эксперты

Контекст
Теги: Страхование, здравоохранение, Семейное право, Законотворчество, Елена Мизулина, Людмила Айвар, Москва, Россия
16:24 30/09/2016

МОСКВА, 30 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Если проведение абортов в рамках федеральной программы исключат из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), операция по одному прерыванию беременности может стоить более 25 тысяч рублей, заявила журналистам известный адвокат, лидер движения "За права женщин" Людмила Айвар в ходе пресс-конференции в "Национальной службе новостей".

Адвокат, лидер движения "За права женщин" Людмила Айвар в ходе пресс-конференции в "Национальной службе новостей"
РАПСИ, Людмила Кленько
Людмила Айвар

"Конституция нам гарантирует оказание бесплатной медицинской помощи, в том числе и по федеральным программам. Программа проведения абортов до 12 недель и по медицинскому показанию до 22 недель включена в число федеральных программ, на которые правительство Российской Федерации выделило деньги... Поскольку программа федеральная, все предложения о выведении абортов из системы ОМС, забрать эти деньги и перераспределить – все это разговоры в пользу бедных. Один аборт по системе ОМС стоит 5 тысяч рублей (исходя из статистики о том, какое количество женщин делает аборты в России). Если эту услугу вывести из системы ОМС и передать государственным клиникам на платной основе, операция будет стоить в среднем от 25 тысяч рублей", — сказала Айвар.

Позицию адвоката также поддержали другие спикеры, выступавшие на пресс-конференции, — писатель и общественная деятельница Мария Арбатова и руководитель центра планирования семьи и репродукции Евгения Балашова.

Так, по словам выступающих, женщина должна иметь право на взвешенное решение и цивилизованный аборт. "Нам нужно, чтобы женщина была здорова и могла родить тогда, когда она хочет. Для этого мы должны обеспечить ей материальное благополучие, медицинскую помощь, профилактические беседы до родов о том, как ей родить здорового малыша", — выступила Балашова.

Кроме того, адвокат также отметила, что в случае принятия законопроекта о выводе абортов из ОМС или их запрете, правительству стоит готовиться к большому количеству жертв как среди детей, так и среди рожавших женщин.

По данным СМИ, в России началась масштабная дискуссия на тему запрета абортов после информации о том, что Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл подписал обращение о запрете абортов. Его позицию также поддержал Верховный муфтий страны и уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. Свои подписи под петицией поставили более 300 тысяч человек.

Вместе с этим в стране активно обсуждается вопрос о запрети бэби-боксов. Соответствующий законопроект сенатора Елены Мизулиной недавно одобрило правительство страны.

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Если аборты выведут из ОМС, они могут стоить больше 25 тыс руб — эксперты

16:24 30/09/2016 Если проведение абортов в рамках федеральной программы исключат из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), операция по одному прерыванию беременности может стоить более 25 тысяч рублей, заявила журналистам известный адвокат, лидер движения "За права женщин" Людмила Айвар в ходе пресс-конференции в "Национальной службе новостей".
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