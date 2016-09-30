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Арбитражные управляющие: банкротство физлиц по большей части не работает

Контекст
Теги: ГАС "Правосудие", Банкротство, Россия
16:59 30/09/2016

МОСКВА, 30 сен — РАПСИ. Закон о банкротстве физических лиц не работает для абсолютного большинства должников, полагает Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих.

Профсоюз отмечает, что согласно картотеке "Электронное правосудие", за первый год его действия полностью избавиться от долгов смогли 671 человек. Ситуацию может изменить упрощение процедуры банкротства для граждан без доходов, считает организация.

"По единодушному мнению экспертов, личное банкротство не работает из-за сложности и дороговизны процедуры. Этим объясняется и то, что среди единиц состоявшихся банкротов так много бизнесменов. Между тем, число лиц, которые имеют кредиты на сумму более 500 тысяч рублей и просрочку более трех месяцев превышает 600 тысяч", - говорится в сообщении арбитражных управляющих.

По мнению профсоюза, положение может исправиться уже с 2017 года. Профессиональным сообществом согласовывается законопроект об упрощенной процедуре банкротства физлиц, подготовленный Общероссийским профсоюзом арбитражных управляющих и их Союзом СРО. Согласно ему, граждан без доходов и имущества смогут объявить банкротами в уведомительном порядке, без затрат и всего за три месяца.

"Главное достоинство этого законопроекта – его сбалансированность. Он учитывает интересы всех заинтересованных сторон. Нашу новеллу поддержали Центробанк России, Общероссийский народный фронт, банковское сообщество и коллекторы", - сказал член ЦК Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих Иван Рыков.

Ожидается, что законопроект будет внесен в профильный комитет Государственной Думы и в Министерство экономического развития РФ до 15 октября.

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Арбитражные управляющие: банкротство физлиц по большей части не работает

16:59 30/09/2016 Закон о банкротстве физических лиц не работает для абсолютного большинства должников, полагает Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих.
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