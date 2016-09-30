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Сотрудники УФСИН наказаны за нарушения антикоррупционного законодательства

Теги: Прокуратура и следствие, ФСИН РФ, Москва, Россия
17:21 30/09/2016

МОСКВА, 30 сен - РАПСИ, Евгения Соколова. Десять должностных лиц управления ФСИН привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства после проверки, инициированной прокуратурой Москвы, сообщается в пятницу на официальной сайте Генеральной Прокуратуры РФ.

"При изучении справок о доходах федеральных государственных служащих управления выявлены многочисленные нарушения требований антикоррупционного законодательства, выразившиеся в представлении работниками недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера", - говорится в сообщении.

Так, в справках о доходах за 2014 и 2015 года не указывались сведения о находящихся в собственности сотрудников объектах недвижимости, открытых счетах в банках и о находящихся на них денежных средствах.

"После проверки десять виновных должностных лиц привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, в том числе в виде предупреждения о неполном служебном соответствии", - сообщает ведомство.

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Сотрудники УФСИН наказаны за нарушения антикоррупционного законодательства

17:21 30/09/2016 Десять должностных лиц управления ФСИН привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства после проверки, инициированной прокуратурой Москвы, сообщается в пятницу на официальной сайте Генеральной Прокуратуры РФ.
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