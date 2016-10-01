Более 120 исков по коррупциогенным факторам направлено прокурорами в суды

РАПСИ

17:22 30/09/2016

МОСКВА, 30 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Прокурорами направлено в суды 129 исков по факту выявления в ряде нормативно-правовых актов коррупциогенных факторов по итогам проверки за первое полугодие 2016 года, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Ведомством также была проведена проверка указанных актов на соответствие федеральному законодательству. Так, в первом полугодии 2016 года среди изученных более 500 тысяч нормативных правовых актов 33,5 тысячи из них содержали коррупциогенные факторы, что значительно превышает показатели того же периода за прошлый год. При этом свыше 90% актов с коррупциогенными факторами одновременно не соответствовали законодательству.

"Для устранения указанных нарушений прокуроры внесли 2,3 тысячи требований, принесли более 30 тысяч протестов, направили 129 исковых заявлений в суды, внесли 852 представления", — говорится в сообщении ведомства.

После проверки прокуратуры такие факторы исключены уже из 25,6 тысячи актов. Больше всего несоответствий содержится в актах, затрагивающих права человека, сферы государственной и муниципальной службы, а также вопросы земельного и бюджетного законодательства.

