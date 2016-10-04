ТГК-14 ограничила подачу тепла на 62 объекта МВД Республики Бурятии

13:19 03/10/2016

МОСКВА, 3 окт — РАПСИ. ПАО «ТГК-14» из-за образовавшейся дебиторской задолженности было вынуждено вести ограничение тепловой энергии по 62-м объектам Министерства внутренних дел Республики Бурятии, говорится в сообщении энергокомпании.

На 1 сентября 2016 года общая дебиторская задолженность по юридическим лицам перед компанией составляет 133 миллиона рублей. В сообщении говорится, что наметилась негативная тенденция по предприятиям федерального бюджета, долг по которым на данный момент составляет 69 миллионов рублей. Кроме того, задолженность Министерства внутренних дел — 2,1 миллиона рублей.

Энергокомпания напомнила, что с Министерством внутренних дел Республики Бурятии были ранее заключены два государственных контракта на отпуск и потребление тепловой энергии. В настоящее время ТГК-14 подало в в Арбитражный суд Республики Бурятии шесть исковых заявлений о взыскании со структур министерства дебиторской задолженности.

По информации компании, в выходные дни специалистами ПАО «ТГК-14» была совершена проверка, в ходе которой были выявлены случаи самовольного подключения должников к централизованному теплоснабжению.

Энергокомпания в установленном законом порядке будет добиваться взыскания данной задолженности, а также требовать полного исполнения обязательств по своевременной оплате потребленной тепловой энергии, отмечается в сообщении.