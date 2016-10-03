УФАС усмотрело сговор на аукционе по сопровождению "Единой проектной среды"

14:14 03/10/2016

МОСКВА, 3 окт — РАПСИ. Столичное УФАС возбудило дело из-за нарушения закона о защите конкуренции на аукционе Счетной палаты РФ на выполнение работ по доработке и оказанию услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы "Единая проектная среда", говорится в сообщении ведомства.

Дело возбуждено в отношении ООО "Бонавто Глобал", ООО "Сибстрой" и ООО "Миловидов" по признакам нарушений, выразившихся в поддержании цен на торгах.

"Основанием для возбуждения дела послужили заявления Счетной палаты РФ и одного из участников торгов на выполнение работ по доработке и оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы "Единая проектная среда". Заказчиком по данному аукциону выступала Счетная палата РФ. Начальная (максимальная) цена контракта составила 3,6 миллиона рублей", - отмечается в сообщении.

По итогам аукциона контракт должен был быть заключен с ООО "Миловидов" по цене, которая ниже начальной цены контракта менее чем на 0,1%. К такому поддержанию цены на аукционе привела реализация названными компаниями модели группового поведения под условным названием "таран", отмечает ведомства.

"В ходе торгов ООО "Бонавто Глобал" и ООО "Сибстрой" активно подавали ценовые предложения, в результате чего начальная цена контракта была снижена до -93,98%. При таком значительном снижении цены контракта остальные участники утратили экономический интерес к указанному аукциону и ценовых предложений не подавали", - подчеркивает служба.

Тем не менее, после окончания аукциона в период доподачи ценовых предложений ООО "Миловидов" было сделано ценовое предложение, отличающееся от начальной цены контракта менее чем на 0,1%.

Важно отметить, сообщает УФАС, что во вторых частях заявок ООО "Бонавто Глобал" и ООО "Сибстрой" преднамеренно не были приложены необходимые документы, то есть организациями была исключена возможность положительного рассмотрения вторых частей заявок и заключения с ними контракта по результатам торгов.

"Таким образом, контракт должен быть заключен с третьим участником сговора - ООО "Миловидов", заранее знавшим о невозможности заключения контракта с ООО "Бонавто Глобал" и ООО "Сибстрой", - резюмирует УФАС.