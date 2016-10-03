Уголовное дело возбуждено после потери зрения у пациентов НИИ им. Гельмгольца

17:26 03/10/2016

МОСКВА, 3 окт - РАПСИ, Людмила Кленько. Следователями возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после потери зрения пациентами НИИ глазных болезней имени Гельмгольца в результате введения им лекарства "Авастин", сообщили РАПСИ в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) РФ.

"Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в сентябре 2016 года в помещении клиники глазных болезней 11 пациентам была оказана медицинская услуга, не отвечающая требованиям безопасности здоровья потребителя. "Установлено, что потерпевшим проведено незарегистрированное согласно инструкции по применению интравитреальное (в глазное яблоко) введение препарата "Авастин", в результате которого наступила частичная потеря зрения", - отмечает пресс-служба.

Как сообщали СМИ, несколько человек полностью потеряли зрение после того, как в клинике им сделали инъекцию медицинского препарата.