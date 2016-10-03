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Планируется централизация надзора в банковской сфере – глава ЦБ РФ

Контекст
Теги: Центральный банк РФ (Банк России), Эльвира Набиуллина, Москва, Россия
19:17 03/10/2016

МОСКВА, 3 окт - РАПСИ. Планируется централизация надзора в банковской сфере: усиление надзорной вертикали, передача больших полномочий и значительное усиление ответственности за надзорные действия от территориальных учреждений Департаменту банковского надзора Центробанка РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

В течение последних трех лет Центральный банк (ЦБ) РФ активно работал над совершенствованием банковского надзора. «Мы проделали большую работу по очистке банковского сектора от недобросовестных и неустойчивых участников рынка. Стало очевидно, что для решения накопившихся проблем недостаточно настройки и интенсификации работы в рамках существующей надзорной практики, необходима глубокая перестройка надзора, обновление всей системы», - сказала глава ЦБ.

По ее словам, служба анализа рисков будет создана на правах отдельного департамента и станет оценивать риски, как для кредитных, так и некредитных организаций. Создаваемый департамент ликвидации и оздоровления финансовых институтов также будет реализовывать единые подходы для всех секторов финансового рынка.

Набиуллина отметила, что кросс-секторальный подход будет реализован и в вопросах допуска на финансовый рынок: соответствующие департаменты, которые отвечали за эти вопросы по блоку кредитных и некредитных организаций, будут объединены в единый департамент допуска на финансовый рынок.

Банковское регулирование и надзор с 17 октября в Банке России будет курировать первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин, ему будут подчиняться заместитель председателя Василий Поздышев, который непосредственно будет отвечать за банковский надзор, и Владимир Сафронов, который продолжит руководить Главной инспекцией Банка России. Комитет банковского надзора также возглавит Тулин.

«Вопросы денежно-кредитной политики будут курироваться мной, я возглавлю Комитет по денежно-кредитной политике. Такой формат, когда за денежно-кредитную политику отвечает лично председатель Центрального банка, является вполне стандартным решением, принятым во многих странах мира», - сообщила Набиуллина.

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Планируется централизация надзора в банковской сфере – глава ЦБ РФ

19:17 03/10/2016 Планируется централизация надзора в банковской сфере: усиление надзорной вертикали, передача больших полномочий и значительное усиление ответственности за надзорные действия от территориальных учреждений Департаменту банковского надзора Центробанка РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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