Минюст РФ включил Международный "Мемориал" в список иноагентов

18:06 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт - РАПСИ. Международная общественная организация «Международное историко - просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» (Международный Мемориал) включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, говорится в сообщении Министерства юстиции РФ.

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Минюстом России внеплановой документарной проверки», - отмечается в сообщении.

В России официально зарегистрированы и действуют две крупные сетевые структуры «Мемориала»: Общероссийская общественная организация «Российское историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал» (Российский Мемориал) и МОО «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» (Международный Мемориал).

В Международный Мемориал входят 52 организации: 41 из России, 6 – из Украины, по одной из Германии, Италии, Франции, Латвии, Казахстана.