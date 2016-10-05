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Прокуратура обжаловала выплату компенсации оправданному экс-офицеру Аракчееву

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Теги: Главная военная прокуратура, Сергей Аракчеев, Москва, Ростовская область, Россия
09:57 05/10/2016

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РАПСИ, Михаил Телехов. Главная военная прокуратура РФ обжаловала решение о выплате компенсации в 500 тысяч рублей бывшему офицеру внутренних войск МВД Сергею Аракчееву, осужденному на 15 лет колонии за убийство и реабилитированному по обвинению в разбое и превышении служебных полномочий, сообщила в среду газета «Коммерсант».

По информации издания, жалоба связана с нежеланием управления Федерального казначейства по Ростовской области выплачивать компенсацию.

Рассмотрение представления прокуратуры Северо-Кавказский окружной военный суд назначил на 20 октября.

Как следует из материалов дела, 15 января 2003 года офицеры внутренних войск МВД РФ Сергей Аракчеев и Евгений Худяков в районе грозненского аэропорта «Северный» остановили КамАЗ и расстреляли ехавших в нем трех чеченцев. Офицеры, по версии следствия, также остановили «Волгу», а ее водителя вывезли в расположение части, где его пытали, а затем оставили на дороге за пределами части.

В декабре 2007 года Аракчеев и его предполагаемый сообщник Худяков были приговорены к 15 и 17 годам заключения в колонии строгого режима соответственно за убийство, разбой и превышение служебных полномочий. Кроме того, суд лишил обвиняемых офицерских званий, а Аракчеева — медали Суворова.

Северо-Кавказский окружной военный суд в августе оправдал Аракчеева обвинению в разбое и превышении служебных полномочий. Кроме того, судом было принято решение о присуждении ему 500 тысяч рублей компенсации по реабилитации.

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Прокуратура обжаловала выплату компенсации оправданному экс-офицеру Аракчееву

09:57 05/10/2016 Главная военная прокуратура РФ обжаловала решение о выплате компенсации в 500 тысяч рублей бывшему офицеру внутренних войск МВД Сергею Аракчееву, осужденному на 15 лет колонии за убийство и реабилитированному по обвинению в разбое и превышении служебных полномочий.
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