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Союз третейских судов РФ объявил набор юристов с учеными степенями

Теги: Москва, Россия
16:44 05/10/2016

МОСКВА, 5 окт — РАПСИ. Союз третейских судов России объявил набор юристов с учеными степенями для трудоустройства третейскими судьями.

Об этом РАПСИ сообщили в пресс-службе Арбитражного третейского суда Москвы. В суде напомнили, что 1 сентября вступил в силу новый Федеральный закон «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ», который обязывает третейские суды включить в свои судейские составы судей, имеющих ученые степени.

Совет при Минюсте России 27 сентября утвердил перечень научных специальностей для третейских судей: гражданское право, включая международное частное право, арбитражный и гражданский процесс, корпоративное и энергетическое право.

В состав Союза третейских судов входят 89 третейских судов со всех регионов России. В пресс-службе отметили, что деятельность третейского судьи ведется на договорной основе, практически, без отвлечения от основной работы. Имеется возможность деятельности без выезда из кабинета (при использовании видеоконференцсвязи). Гонорар судьи составляет от 5 тысяч до 100 тысяч рублей за каждое дело.

Председатель Арбитражного третейского суда Москвы, президент Союза третейских судов России Алексей Кравцов ранее заявил, что вступивший в силу закон о третейском разбирательстве увеличит доверие бизнеса к институту третейских судов, поскольку изменения в законодательстве увеличат качество и эффективность работы таких арбитражей. Теперь к третейским судам будут предъявляться более жесткие требования, а создавать такой арбитраж можно будет только при некоммерческих организациях, сообщил он. Кроме того, теперь за нарушение законодательства предусматривается отзыв лицензии третейского суда, сказал Кравцов, добавив, что раньше лишить лицензии такой арбитраж было невозможно.

Третейские суды будут обязаны иметь свой сайт (Кравцов отметил, что сейчас из 1500 третейских судов только у 134 есть свой сайт), а также публиковать сведения об учредителях. Также в составе такого арбитража должно быть не меньше половины судей в отставке. Президент Союза третейских судов сказал также, что с 1 сентября начнется переходный период функционирования третейских судов сроком на три месяца, а перерегистрация продлится до 1 января 2018 года. По словам Кравцова, 80% всех изменений после вступления в силу нового закона коснуться регистрации и порядка функционирования третейских судов.

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Союз третейских судов РФ объявил набор юристов с учеными степенями

16:44 05/10/2016 Союз третейских судов России объявил набор юристов с учеными степенями для трудоустройства третейскими судьями.
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