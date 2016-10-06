ФАС сообщила о картельном сговоре на аукционе по поставке самоспасателей

13:33 06/10/2016

МОСКВА, 6 окт — РАПСИ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сообщила о нарушениях компаниями в ходе аукциона на поставку самоспасателей в 2014 году в рамках государственного оборонного заказа закона о защите конкуренции и картельном сговоре.

По информации антимонопольного ведомства, закупка являлась нетипично крупной для этого товарного рынка — было заказано более 90 тысяч самоспасателей СПИ-1 и СПИ-2 одним лотом.

ООО «Навигатор-Т», АО «Тамбовмаш», Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное общество», ЗАО «Химкомплектзащита» и ООО «Стронг Групп» признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции — компании заключили антиконкурентное соглашение.

В основу доказательной базы по делу легли результаты проведенных внеплановых выездных проверок.

«ФАС России удалось доказать заключение антиконкурентного соглашения, в котором существовало четкое распределение ролей между участниками картеля. Одни хозяйствующие субъекты формировали начальную цену контракта в размере, указанном будущим победителем торгов, другие «помогали» победителю поддержать эту цену в ходе аукциона», — прокомментировал решение начальник Контрольно-инспекционного управления в сфере ГОЗ ФАС России Константин Алешин.

В результате сговора была завышена цена контракта (она составила более 309 миллионов рублей) и обеспечена победа ООО «Навигатор-Т» со снижением на 1% от начальной цены, отметила антимонопольная служба.