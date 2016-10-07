Внешпромбанк дополнительно выплатит вкладчикам 1,57 млрд руб - АСВ

keytown.me

15:59 07/10/2016

МОСКВА, 7 окт - РАПСИ. Внешпромбанк дополнительно направит 1,57 миллиарда рублей на выплату кредиторам первой очереди (вкладчики), говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка).

Управляющий сообщил об увеличении процента удовлетворения требований кредиторов первой очереди, включенных в реестр требований кредиторов банка, с 10,86% до 12,87% суммы установленных требований в рамках выплат, проводимых в период с 18 июля до 31 октября 2016 года (включительно). Также в период проводимых выплат будут осуществлены расчеты с кредиторами первой очереди по вновь установленным требованиям, включенным в реестр требований кредиторов Внешпромбанка, пропорционально удовлетворению требований остальных кредиторов первой очереди, сообщило АСВ.

Дальнейшие выплаты и их размер будут зависеть от итогов проводимой в настоящее время работы по взысканию и реализации активов банка, «низкое качество которых является результатом деятельности бывших руководителей и владельцев банка», отметил управляющий.

Агентство в сентябре сообщило вкладчикам Внешпромбанка о продолжении приема заявлений о выплате возмещения по вкладам до 24 сентября 2018 года (включительно) и выплаты такого возмещения до 27 сентября 2018 года. АСВ отметило, что выплаты проводятся через Сбербанк, действующий от имени агентства в качестве банка-агента. Кроме того, АСВ в настоящее время направило на выплаты кредиторам первой очереди (вкладчики) Внешпромбанка 7,5 миллиарда рублей.

Установлены и включены в реестр Внешпромбанка требования кредиторов на общую сумму 229,9 миллиарда рублей. Требования 10,2 тысячи кредиторов первой очереди (вкладчики) составляют 78,3 миллиарда рублей.

Ранее АСВ сообщало, что расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требования включены в реестр, будут проводиться в период с 18 июля по 31 октября 2016 года (включительно) в размере 10,86% суммы установленных требований путем перечисления причитающихся кредиторам сумм на указанные ими банковские счета.

Балансовая стоимость активов Внешпромбанка на 11 марта составила 36,5 миллиарда рублей, обязательства банка по балансу - 251 миллиард рублей. Такую информацию предоставила конкурсному управляющему временная администрация по управлению банком. В настоящее время проводится инвентаризация имущества Внешпромбанка, по результатам которой, при необходимости, в баланс банка будут внесены соответствующие уточнения, отметило АСВ.

АСВ в декабре 2015 года проинформировало о начале выплат страхового возмещения вкладчикам Внешпробанка, размер которого составит около 45 миллиардов рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 67 тысяч вкладчиков банка.

Арбитражный суд Москвы 11 марта по заявлению ЦБ РФ признал банкротом Внешпромбанк.

