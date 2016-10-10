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ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Развитие"

Теги: Центральный банк РФ (Банк России), Карачаево-Черкесия, Россия
10:09 10/10/2016

МОСКВА, 10 окт - РАПСИ. Центробанк (ЦБ) России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Развитие" (Черкесск), говорится в сообщении регулятора.

Лицензия отозвана с 10 октября в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

"ООО КБ "Развитие" проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. При этом достаточность собственных средств (капитала) кредитной организации снизилась до критических значений. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности", - отмечается в сообщении.

В банке назначена временная администрация. Согласно данным отчетности, по величине банк "Развитие" на 1 сентября занимал 238 место в банковской системе РФ.

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ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Развитие"

10:09 10/10/2016 Центробанк (ЦБ) России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Развитие" (Черкесск), говорится в сообщении регулятора.
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