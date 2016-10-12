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Размер обязательств КБ "Витязь" превышает на 1,7 млрд руб стоимость активов

Контекст
Теги: Центральный банк РФ (Банк России), Москва, Россия
19:07 11/10/2016

МОСКВА, 11 окт — РАПСИ. Размер обязательств банка "Витязь" превышает на 1,7 миллиарда рублей стоимость его активов, сообщил Центробанк (ЦБ) РФ во вторник.

"По оценке временной администрации, стоимость активов КБ "Витязь" (ООО) не превышает 0,98 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 2,7 млрд рублей, в том числе перед физическими лицами — 0,26 млрд рублей", - отмечается в сообщении. Также регулятор выявил признаки вывода активов из банка.

В январе Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление ЦБ о признании КБ "Витязь" банкротом. Общий размер долга банка перед кредиторами составлял 2,6 миллиарда рублей, сообщило в июле Агентство по страхованию вкладов.

Регулятор 16 ноября 2015 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка.

По информации ЦБ, банк не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами в связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток. Кроме того, в результате проведенной переоценки активов банк полностью утратил собственные средства, отметил регулятор.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, на 1 ноября 2015 года он занимал 462-е место в банковской системе РФ.

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Размер обязательств КБ "Витязь" превышает на 1,7 млрд руб стоимость активов

19:07 11/10/2016 Размер обязательств банка "Витязь" превышает на 1,7 миллиарда рублей стоимость его активов, сообщил Центробанк (ЦБ) РФ во вторник.
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