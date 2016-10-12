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Разработчик атласа по географии с неверными границами оштрафован - Росреестр

Контекст
Теги: Росреестр, Москва, Россия
19:39 11/10/2016

МОСКВА, 11 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы по заявлению столичного управления Росреестра оштрафовал на 100 тысяч рублей разработчика атласа "Физическая география России" для 8 класса, в котором были обнаружены грубые ошибки, говорится в сообщении ведомства.

"После контрольной закупки и проверки в атласе были обнаружены неверно указанные названия шести географических объектов – населенных пунктов и рек. Кроме того, специалисты выявили неправильное определение государственной границы Российской Федерации с Финляндией, Китаем и Украиной. Также не показаны границы городов федерального значения Санкт-Петербург и Севастополь", - отмечается в сообщении Росреестра.

Ведомство отмечает, что поскольку управление Росреестра по Москве на постоянной основе проводит лицензирование и надзор над организациями, осуществляющими геодезическую и картографическую деятельность, в арбитражный суд было подано заявление. Организация, разработавшая атлас, привлечена к административной ответственности в виде штрафа, подчеркивает служба.

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Разработчик атласа по географии с неверными границами оштрафован - Росреестр

19:39 11/10/2016 Арбитражный суд Москвы по заявлению столичного управления Росреестра оштрафовал на 100 тысяч рублей разработчика атласа "Физическая география России" для 8 класса, в котором были обнаружены грубые ошибки, говорится в сообщении ведомства.
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