Унитарные предприятия неэффективны в управлении госимуществом — ФАС

16:17 12/10/2016

МОСКВА, 12 окт — РАПСИ. Муниципальные и государственные предприятия имеют низкую эффективность в управлении имуществом, допуская неочевидные траты, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) со ссылкой на начальника управления регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства Алексея Матюхина.

«По результатам нашего мониторинга, который мы проводим по тарифам и статьям расходов, больше всего затрат в общем тарифе унитарных предприятий заложены в графе «Прочее». Это еще раз подтверждает, что деятельность унитарных предприятий неэффективна в управлении госимуществом», — отметил Матюхин на Всероссийском совещании по вопросам ЖКХ в Новосибирске.

В своем выступлении Матюхин затронул тему вопросов тарифного регулирования. Он также рассказал о работе нового экспертного совета в сфере ЖКХ. «В конце июня состоялось первое заседание, где было решено создать несколько рабочих групп: по теплоснабжению; по водоснабжению и водоотведению; по обращению с отходами; по управлению многоквартирными домами и предоставлению жилищных и коммунальных услуг», — подчеркнул представитель ФАС.

