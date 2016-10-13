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Завершено следствие по делу экс-сотрудников "Московского метрополитена"

Контекст
Теги: Коррупция, Московский метрополитен, Следственный комитет РФ, Москва, Россия
13:50 13/10/2016

МОСКВА, 13 окт - РАПСИ, Евгения Соколова. ГСУ СК РФ по городу Москве завершило следственные действия по уголовному делу о взяточничестве в отношении бывшего начальника службы электроснабжения ГУП «Московский метрополитен» Глеба Верховского, заместителя начальника службы электроснабжения по эксплуатации ГУП «Московский метрополитен» Дмитрия Борисенко и представителя коммерческой организации Александра Ищенко, сообщается в четверг на официальном сайте СК РФ.

"В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере) и частью 4 статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере) УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2015 года Верховский и Борисенко при оказываемых им посреднических услугах со стороны Ищенко потребовали от предпринимателей, выполнявших работы по линии ГУП «Московский метрополитен» на основании приобретенных на конкурсной основе прав подрядчика,сумму в размере 16 миллионов рублей за подписание акта выполненных работ. В ноябре 2015 года все обвиняемые были задержаны при передаче денежных средств.

"Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. В ближайшее время уголовное дело будет направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - уточняет ведомство.


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Завершено следствие по делу экс-сотрудников "Московского метрополитена"

13:50 13/10/2016 ГСУ СК РФ по городу Москве завершило следственные действия по уголовному делу о взяточничестве в отношении бывшего начальника службы электроснабжения ГУП «Московский метрополитен» Глеба Верховского, заместителя начальника службы электроснабжения по эксплуатации ГУП «Московский метрополитен» Дмитрия Борисенко и представителя коммерческой организации Александра Ищенко, сообщается в четверг на официальном сайте СК РФ.
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