Прекращено дело в отношении умершего канадца, обвиняемого в геноциде

13:55 14/10/2016

МОСКВА, 14 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Следственные органы прекратили уголовное дело в отношении гражданина Канады Владимира Катрюка, обвиняемого в причастности к массовым убийствам жителей белорусской деревни Хатынь во время Великой Отечественной войны, в связи с получением органами следствия оригинала легализованного и подлинного свидетельства о его смерти, сообщили РАПСИ в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

"Главное следственное управление через дипломатические каналы МИД России получило оригинал легализованного и переведенного свидетельства о смерти Катрюка 22 мая 2015 года на территории Канады. В связи с этим уголовное дело в отношении него прекращено", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 93-летний Катрюк умер в мае 2015 года. В последние годы предполагаемый военный преступник проживал к югу от Монреаля рядом с американской границей, где разводил пчел, пишет газета Globe and Mail.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил против Катрюка дело по статье 357 УК РФ (геноцид), но власти Канады отказались выдать своего гражданина.

По версии следствия, 22 марта 1943 года Катрюк, будучи начальником отделения первого взвода первой роты Батальона 118 охранной полиции, действуя по указанию офицеров зондер-батальона СС Дирлевангер, находясь в деревне Хатынь Минской области Белорусской ССР и действуя совместно с другими лицами, согнал жителей деревни в сарай на ее окраине, затем поджег его. По данным ведомства, остальных гражданских лиц Катрюк и его подельники расстреляли. В результате этого преступления было убито 149 гражданских лиц, в том числе 75 несовершеннолетних и малолетних, а также уничтожены все жилые дома.

Ранее представитель СКР уточнял, что сроки давности к военным преступлениям неприменимы, как это предусмотрено Уставом Нюрнбергского международного военного трибунала 1945 года.