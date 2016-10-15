Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
15/10/2016 00:18
Премия Рунета-2013

Происшествия/ Дела

Новости

Версия для печати

Прекращено дело в отношении умершего канадца, обвиняемого в геноциде

Контекст
Теги: Преступления против человечности, Следственный комитет РФ, Россия
13:55 14/10/2016

МОСКВА, 14 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Следственные органы прекратили уголовное дело в отношении гражданина Канады Владимира Катрюка, обвиняемого в причастности к массовым убийствам жителей белорусской деревни Хатынь во время Великой Отечественной войны, в связи с получением органами следствия оригинала легализованного и подлинного свидетельства о его смерти, сообщили РАПСИ в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

"Главное следственное управление через дипломатические каналы МИД России получило оригинал легализованного и переведенного свидетельства о смерти Катрюка 22 мая 2015 года на территории Канады. В связи с этим уголовное дело в отношении него прекращено", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 93-летний Катрюк умер в мае 2015 года. В последние годы предполагаемый военный преступник проживал к югу от Монреаля рядом с американской границей, где разводил пчел, пишет газета Globe and Mail.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил против Катрюка дело по статье 357 УК РФ (геноцид), но власти Канады отказались выдать своего гражданина.

По версии следствия, 22 марта 1943 года Катрюк, будучи начальником отделения первого взвода первой роты Батальона 118 охранной полиции, действуя по указанию офицеров зондер-батальона СС Дирлевангер, находясь в деревне Хатынь Минской области Белорусской ССР и действуя совместно с другими лицами, согнал жителей деревни в сарай на ее окраине, затем поджег его. По данным ведомства, остальных гражданских лиц Катрюк и его подельники расстреляли. В результате этого преступления было убито 149 гражданских лиц, в том числе 75 несовершеннолетних и малолетних, а также уничтожены все жилые дома.

Ранее представитель СКР уточнял, что сроки давности к военным преступлениям неприменимы, как это предусмотрено Уставом Нюрнбергского международного военного трибунала 1945 года.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Прекращено дело в отношении умершего канадца, обвиняемого в геноциде

13:55 14/10/2016 Следственные органы прекратили уголовное дело в отношении гражданина Канады Владимира Катрюка, обвиняемого в причастности к массовым убийствам жителей белорусской деревни Хатынь во время Великой Отечественной войны, в связи с получением органами следствия оригинала легализованного и подлинного свидетельства о его смерти, сообщили РАПСИ в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд рассмотрит иск Эрмитажа к Военно-промышленному банку на 3,1 млн руб

20:00 14/10/2016 Арбитражный суд Москвы назначил на 21 декабря предварительные слушания по заявлению государственного Эрмитажа о взыскании с Военно-промышленного банка (ВПБ) 3,1 миллиона рублей, говорится в определении суда.

Прокуратура выявила нарушения на 500 млн руб при возведении "Восточного"

17:50 14/10/2016 Военная прокуратура гарнизона в Благовещенске выявила неэффективное расходование бюджетных средств в размере полумиллиарда рублей и срыв сроков строительства комплекса по переработке строительных отходов на космодроме «Восточный», сообщается на официальном сайте Главной военной прокуратуры.

Еврокомиссия вводит новые гарантии юрпомощи по уголовным делам

16:36 14/10/2016 Европейская комиссия преодолела последние препятствия на пути к введению новых правил, направленных на гарантированное предоставление юридической помощи подозреваемым и обвиняемым по уголовным делам, а также при выдаче ордеров на аресты.

Мультимедиа

Видео: Тотальная слежка: как наблюдают за сетью и прослушивают телефоны
Инфографика: ДТП с участием детей в России
Инфографика: Падение вертолета Ка-52 на юго-востоке Москвы
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера