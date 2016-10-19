ФАС выявила срыв выполнения гособоронзаказа на 150 млрд руб

16:38 19/10/2016

МОСКВА, 19 окт — РАПСИ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила срыв сроков выполнения работ по государственным контрактам более чем на 150 миллиардов рублей со стороны ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России", говорится в сообщении ведомства.

ФАС отмечает, что провела плановую выездную проверку Спецстройинжиниринг на предмет соблюдения требований законодательства в сфере гособоронзаказа (ГОЗ).

"Проверка показала, что ФГУП фактически распределяет работы, предусмотренные государственными контрактами, между организациями, подведомственными Спецстрою России и другими коммерческими компаниями. В результате отсутствия должного контроля за действиями своих субподрядчиков Спецстройинжиниринг сорвал сроки выполнения работ по госконтрактам на общую сумму более 150 миллиардов рублей", — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, отмечает ФАС, ФГУП не проводит претензионную работу в отношении привлекаемых субподрядчиков. Размер выявленной неустойки, не истребованной у субподрядчиков, составил более 10 миллиардов рублей.

По итогам проверки антимонопольная служба возбудила более 20 дел об административных правонарушениях в отношении должностных лиц предприятия, причастных к срыву государственного оборонного заказа.

О результатах проверки проинформированы Генеральная прокуратура и ФСБ России.

"ФАС России продолжает работу по контролю за соблюдением условий госконтрактов в сфере строительства и выявлению злоупотреблений положением единственного исполнителя в этой сфере", — сказал начальник Управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ Илья Гришин.

По данным ведомства, Спецстройинжиниринг определен Правительством РФ единственным исполнителем проектно-изыскательских работ, работ по строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов спецназначения Минобороны России. Предприятие подведомственно Спецстрою России.