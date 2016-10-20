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Задержана хабаровчанка, подозреваемая в издевательствах над животными

Теги: Животные, Прокуратура и следствие, Хабаровский край, Россия
10:39 20/10/2016

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября - РАПСИ, Михаил Телехов. Отделом дознания УМВД по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней жительницы Хабаровска, подозреваемой в жестоком обращении с животными, сообщили в четверг РАПСИ в пресс-службе УМВД.

"Наши сотрудники установили, что подозреваемая вылетела из Хабаровска в Санкт-Петербург. И во время транзитной посадки в Новосибирске она была снята с борта", - сказали в пресс-службе.

Подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщают хабаровские СМИ, две девушки из Хабаровска опубликовали в интернете фотографии издевательств над животными, которых они брали в "добрые руки". Полиция сообщала, что проводит проверку по этим фактам.

По данным правоохранительных органов, мать второй девушки написала заявление в полицию о том, что ее дочь оклеветали и ей угрожают.

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Задержана хабаровчанка, подозреваемая в издевательствах над животными

10:39 20/10/2016 Отделом дознания УМВД по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней жительницы Хабаровска, подозреваемой в жестоком обращении с животными, сообщили в четверг РАПСИ в пресс-службе УМВД.
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